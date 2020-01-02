Москва, , 10:40 — REGNUM Эксперт федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова, доктор медицинский наук Валерий Сергеев рассказал о методах борьбы с витаминной недостаточностью 2 января в интервью RT.

Для профилактики заболеваний врач посоветовал принимать курс витаминов в зимний период в течение одного месяца. Эксперт отметил, что наиболее эффективным является приём витаминно-минеральных комплексов.

Сергеев объяснил, что витамины группы B необходимы для регуляции белкового и энергетического обмена, а магний, калий, марганец, цинк и витамины A, C и E улучшают работу мозга.

Также врач подчеркнул, что фрукты и овощи, доставляемые в Россию из удалённых стран, зачастую не дозревают и поэтому содержат низкое количество витаминов. При этом возместить недостаток витаминов и минералов в зимний период можно с помощью солёных, квашеных и маринованных продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года диетологи посоветовали в сезон простудных заболеваний употреблять хурму, богатую витаминами A, C и и группы B.