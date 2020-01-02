Краснокамск, Пермский край, , 10:38 — REGNUM В городе Краснокамск Пермского края в рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» общественный совет при полицейском ведомстве организовал праздничные мероприятия для воспитанников Центра помощи детям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В празднике приняли участие полицейские. Вместе с детьми они лепили новогодние пельмени с разной начинкой — мясным фаршем, капустой, картошкой. Команды соревновались в быстроте лепки пельменей, пели новогодние песни, кричали праздничные кричалки и исполняли веселые танцы.

Победители конкурса «Самый большой и самый маленький пельмень» получили приз — переходную новогоднюю скалку. Ее в 2021 году передадут новому победителю.