Пермь, , 10:25 — REGNUM В Перми набережную Камы превратили в подводный мир. Интерактивная световая инсталляция проработает в течение новогодних каникул — до 8 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что каждый вечер динамические световые проекции будут преображать стены спуска набережной с Соборной площади до амфитеатра на променадной части. Пространство превратят в подводный мир, который населяют огромные рыбы.

На набережной становление интерактивные боксы. Изображение на них меняется в зависимости от движения зрителя.