Москва, , 10:23 — REGNUM Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал о смертельной опасности употребления алкоголя с целью снятия похмелья в интервью RT.

Эксперт объяснил, что понятие «похмелья» зачастую смешивается с состоянием алкогольного абстинентного синдрома. Последний бывает только после длительного употребления алкогольных напитков, тогда как «похмелье» после разового употребления алкоголя является остаточной алкоголизацией.

Психиатр-нарколог предостерёг от использования алкоголя для улучшения самочувствия при остаточном опьянении.

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый», — отметил Брюн.

Для восстановления организма после приёма больших доз алкоголя нарколог посоветовал использовать продукты, обладающие дезинтоксикационными свойствами, включая кефир, крепкие бульоны или капустный рассол. Также при этом состоянии могут помочь препараты, содержащие янтарную кислоту, однако их приём противопоказан людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января авторы медицинского портала Medicalxpress рассказали, что организму требуется около часа на усвоение 10 грамм чистого спирта.

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