Пермь, , 10:15 — REGNUM На территории Пермского края на смену заморозкам придет оттепель. Синоптики прогнозируют 4 января положительные температуры воздуха, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

В конце недели регион окажется под влиянием обширного и глубокого циклона, смещающегося через Норвежское и Баренцево моря. Ожидается потепление, которое будет сопровождаться сильным ветром. В горной части края прогнозируют обильные снегопады. 4 января температура воздуха в Прикамье может составить один градус по Цельсию выше ноля.