Москва, , 09:50 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.

Предлагается внести изменения в федеральный закон «O защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природногo и техногенного характерa».

Суть изменений в том, что в случае объявления чрезвычайной ситуации все находящиеся на территории ЧС граждане должны быть эвакуированы в обязательном порядке.

Кроме того, изменения предполагают эвакуацию граждан из зоны ЧС по требованию должностных лиц.

Напомним, что по действующему законодательству принудительно эвакуировать граждан можно только в случае введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Что касается чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катаклизмами, особенно наводнениями, то граждане довольно часто отказываются эвакуироваться, опасаясь за свое имущество.