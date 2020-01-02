Оренбург, , 09:43 — REGNUM В Оренбургской положительные температуры воздуха сменят заморозки. Синоптики прогнозируют в ночь на 3 января минус 21 градус по Цельсию, дневные температуры — до минус 18 градусов, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

В регионе до конца недели (4 января) продолжатся снегопады, но осадки будут умеренными. Сохранится и сильный ветер, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

4 января ночные температуры воздуха могут составить минус 18 градусов по Цельсию, а дневные — минус семь градусов.