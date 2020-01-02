Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области в новогоднюю ночь родились семеро детей, их мамы получили подарочные наборы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным министерства здравоохранения Сергея Панченко, в ночь с 31 декабря на 1 января в области родились четыре мальчика и три девочки, в том числе трое детей появились на свет в областной клинической больнице.

Всего в 2019 году в регионе родилось 10 985 детей, из них 104 двойни и три тройни. На учёте в области состоят около 10,5 тыс. беременных женщин, каждая из которых в 2020 году сможет воспользоваться правом ухода в декретный отпуск на месяц ранее обычного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске области 1 января 2020 года стартовал проект «Подарок новорожденному», в рамках которого в роддомах выдаются подарочные наборы с предметами первой необходимости — в частности, это комбинезон, одеяло, плед, полотенце, пелёнки. Этот проект в регионе станет постоянным.

Напомним, в Ульяновской области также ежегодно проходит акция «Роди патриота в день России», победитель которой получает автомобиль «УАЗ».

По предварительным данным властей, в 2020 году мерой соцподдержки смогут воспользоваться 12 тысяч семей.

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