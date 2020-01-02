Кувандык, Оренбургская область, , 09:33 — REGNUM В Оренбургской области 1 января властвовало ненастье. Из-за снегопада и метели в снежном плену оказались четыре человека, которые передвигались на автомобиле «УАЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Машина застряла в снегу возле населенного пункта Новосакмарск Кувандыкского городского округа. Информация об это поступила в ГУ МЧС по Оренбуржью и были организованы спасательные мероприятия. Людей эвакуировали в безопасную зону, отметили в ведомстве.

Добавим, согласно метеопрогнозу, на территории Оренбургской области до конца недели (4 января) сохранится сильный ветер и заметно похолодает. Ожидается, что 3 января столбик термометра опустится до 21 градуса по Цельсию ниже ноля.