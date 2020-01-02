Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В четверг, 2 января 2020 года, в Санкт-Петербурге может быть поставлен рекорд аномально тёплой погоды для этого дня.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня в городе на Неве «температурный фон существенно превысит климатическую норму и вплотную приблизится к рекордным значениям». Это произойдет в связи с тем, что Петербург оказался в теплом секторе обширного циклонического вихря.

«Погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +3…+5°, в Ленинградской области 0…+5°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый», — спрогнозировал синоптик.

Между тем, самым теплым 2 января в Петербурге за всю историю наблюдений было в 2018 году, тогда воздух прогрелся до +4,8 градусов.

Добавим, что ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении западного, юго-западного ветра скоростью до 18 м/с.