Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновске области 1 января 2020 года стартовал проект «Подарок новорожденному», который с нового года станет постоянным. Женщинам, родившим детей, будут выдавать подарочные наборы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

1 января глава региона Сергей Морозов навестил в роддоме областной больницы женщин, которые родили детей в новогоднюю ночь. Им были вручены им первые подарочные коробки с детскими вещами первой необходимости, которые будут выдаваться с этого года.

Глава региона заявил, что проект «Подарок новорожденному» будет реализовываться на постоянной основе. В подарочный набор входят информационные буклеты и 12 детских вещей, в том числе комбинезон демисезонный, одеяло, плед, полотенце, пелёнки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ежегодно проходит акция «Роди патриота в день России». В 2019 году она состоялась в 14-й раз: тогда победный «УАЗик» получила семья из Кузоватовского района, у которых 12 июня у них родился сын. Всего в акции приняли участие 739 женщин.