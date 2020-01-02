Москва, , 08:26 — REGNUM В государственной лотереи «Столото» рассказали, как победитель новогоднего розыгрыша миллиарда рублей получит свой приз.

Напомним, что 1 января состоялся розыгрыш новогоднего тиража билетов. Всего было куплено свыше 53 млн билетов.

Победителем стал некий житель столицы, который купил выигрышный билет. Теперь он или она должен посетить лотерейный центр «Столото», в котором будут оформлены все необходимые документы.

При этом сперва пройдет процедура проверки подлинности выигрышного билета. Процедура займет около 40 дней. Затем, в течение полугода победитель получит сумму выигрыша.

Стоит отметить, что победитель получит не миллиард рублей, а 870 млн, так как «Столото» заплатит за него подоходный налог в 13%. В прошлом бывали случаи, когда победители вовремя не платили налог, и имели проблемы с налоговой. Чтобы устранить эти случаи было решено платить налог сразу организаторами лотереи.