Тюмень, , 07:36 — REGNUM В Тюменской области при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), применяемой в рамках национального проекта «Демография», в 2019 году родилось 396 долгожданных малышей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По словам директора областного депздрава Инны Куликовой, в последние годы в регионе увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина — это мужской фактор.

Малышей, родившихся с помощью экстракорпорального оплодотворения называют ещё «детьми из пробирки». В Тюменской области в 2019 году с помощью финансирования по национальному проекту было проведено 1 530 ЭКО, и родилось 396 таких детей.

Отмечается, что эффективность ЭКО в Тюменской области составляет 33%, что соответствует российским и мировым критериям результативности.