Москва, , 07:00 — REGNUM Видеоблогер Олег AsSa 30 декабря опубликовал ролик, в котором сообщил, что c его YouTube-канала было удалёно видео про торговую сеть «Магнит», набравшее более 2,5 млн просмотров. Ведущий шоу «Все работы хороши» рассказал о причинах его удаления.

Поддержка видеосервиса сообщила, что это произошло из-за «нарушения авторских прав». Олег AsSa обратил внимание подписчиков на следующую странность: в этом случае он даже не смог связаться с администрацией YouTube из-за отсутствия в интерфейсе необходимой кнопки. Всё, что он смог сделать — это выйти на связь с тем аккаунтом, владелец которого предъявил претензии.

Когда видеоблогеру удалось задать соответствующуй вопрос, то его оппонент указал на временной промежуток видео, в котором, к большому удивлению Олега, было размещёно видео со скетчем его друга — Олега Григорьева, ведущего известного канала Oblomoff (Славыный друже Обломов), который и предоставил ему это видео на безвозмездной основе.

Олег AsSa попросил всех видеоблогеров поддержать его. Он отметил: вопрос о том, что произошло в этом конкретном случае он адресует, прежде всего, поддержке видеосервиса.

«Почему видео, набравшее 2,5 миллиона просмотров блокируется просто на раз-два по требованию какого-то непонятного субъекта? Причём не просто блокируется, а удаляется», — задал этот и другие вопросы видеоблогер.

Напомним, Олег AsSa периодически устраивается на работу в различные компании и выясняет условия труда. Впоследствии он выпускает видео с подробными рассказами о том, с чем ему пришлось столкнуться во время работы.

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