Воронеж, , 22:01 — REGNUM Жители Воронежа в социальных сетях пожаловались на то, что центральная площадь города — площадь Ленина, в новогоднюю ночь оказалась закрыта.

Площадь Ленина Воронежа Пресс-служба администрации Воронежа

Площадь Ленина традиционно украсили к Новому году — установили ёлки, световые инсталляции, фотозоны. Открытие главной ёлки состоялось в 18:00, тогда же открылись народные гулянья. Однако 1 января в социальных сетях воронежцы оставили возмущённые отзывы — после часа ночи они не смогли попасть на площадь Ленина, тех же, кто там уже находился, в то же время попросили разойтись.

«Жаль, что именно в новогоднюю ночь закрыли, приехали в час ночи, хотели погулять по площади, пофотографироваться, а вход закрыт, людей было много для столь позднего часа», — подобные сообщения появились в городском паблике в соцсети «Вконтакте».

В администрации прокомментировали ситуацию следующим образом: «В этом году впервые проведен эксперимент, в рамках которого Новый год можно было встретить в торжественной обстановке прямо на площади Ленина, а праздничные мероприятия на ней продлились до 01:00 1 января. По их завершению была отключена праздничная иллюминация оформления, а площадь и рамки металлодетекторов начали работать «на выход». Поскольку тысячам людей требуется достаточно много времени, чтобы покинуть площадь, с этого времени допуск на нее по понятным причинам ограничивается. Люди продолжали покидать площадь примерно до 02:00, после этого на территории были проведены дополнительные проверочные и контрольные мероприятия, необходимые в местах массового скопления людей. И уже в 03:00 на площадь зашли люди и техника для ее уборки, чтобы 1 января она могла вновь принять горожан».

»В будущем, если будет массовый запрос на продление работы площади именно в новогоднюю ночь, это может быть рассмотрено. В период с 1 по 7 января — во время проведения массовых праздничных мероприятий — площадь будет открыта для посещений с 10:00 до 22:00», — уточнили в мэрии.