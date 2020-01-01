Москва, , 21:44 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей и порывистым ветром. Об этом 1 января сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что потенциально опасная погода будет сохраняться до девяти вечера 2 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране.

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