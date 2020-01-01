Москва, , 18:55 — REGNUM Эффект от употребления алкоголя по данным портала не зависит от того, смешиваются ли разные напитки — сила воздействия связана с количеством выпитого. Об этом 1 января сообщает научный медицинский портал Medicalxpress.

Попадая в желудок, алкоголь поступает в тонкий кишечник, где быстро всасывается в кровь. Еда, съеденная до или после употребления напитка, замедляет усвоение алкоголя, поэтому быстрого опьянения не произойдёт.

После достижения определённой концентрации спирта в крови мозг перестаёт формировать новые воспоминания, поэтому у людей, перебравших с дозой выпитого, будут наблюдаться провалы в памяти. Отключения механизма запоминания происходит, если человек пьёт много и быстро.

Единственный способ по-настоящему протрезветь — дать организму время переработать и вывести алкоголь. Кофеин, холодный душ могут дать почувствовать себя более бодрым, но это не снимет состояния опьянения и не снизит концентрацию алкоголя в крови. На усвоение 10 грамм чистого спирта организму в среднем необходимо около часа.

Не существует единственной причины похмелья, их несколько. Во-первых, алкоголь является мочегонным средством, поэтому он приводит к обезвоживанию организма, что вызывает головокружение, сонливость и вялость. Спирт мешает выработке глюкозы, а её недостаток ещё более усугубит ощущение слабости. Обильное питьё может облегчить состояние обезвоживания.

Алкоголь может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая рвоту и диарею, а также дисбаланс электролитов, который в свою очередь приводит к чувству усталости, тошноты, мышечной слабости и даже судорогам. Вызванное алкоголем расширение кровеносных сосудов, приведет на следующее утро к головной боли.

Спирт вызывает сонливость, но нарушает нормальную смену быстрого и медленного сна, поэтому ночью люди часто просыпаются. А, не выспавшись, не смогут чувствовать себя бодрыми на следующий день.

Воздействуя на мозг, алкоголь стимулирует выработку гамма-амино-масляной кислоты (ГАМК), вещества, которое успокаивает мозг и блокирует выработку глутамата, связанного с ощущением тревоги. Поэтому спиртные напитки снимают тревогу, человек чувствуете себя бодрым и расслабленным. Однако, мозг для того, чтобы быть в равновесии, затем вырабатывает ещё больше глютамата и блокирует ГАМК. Поэтому на следующее утро человеку ещё в больше степени вернётся чувство страха и тревоги.

Medicalxpress рекомендует, если принятия алкоголя избежать не удастся, то нужно заранее запланировать объем выпитого и придерживаться плана, пить медленно и небольшими глотками, закусывая достаточным количеством еды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что алкоголь в организме человека перерабатывается от 3-х дней до 3-х недель и «смертельно опасно» употреблять спиртные напитки после обильных возлияний накануне.

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