Москва, , 18:08 — REGNUM МЧС России ввело режим повышенной готовности на время новогодних и рождественских праздников. Об этом 1 января сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Служащий МЧС отметил, что данный режим будет действовать в течение 10 дней, с 31 декабря по 9 января.

Он подчеркнул, что к дежурству по соблюдению правопорядка в местах массовых гуляний привлечены также сотрудники государственной противопожарной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что что правопорядок на улицах российских населенных пунктов в ночь на 1 января обеспечивали почти 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

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