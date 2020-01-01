Москва, , 17:50 — REGNUM Житель города Москва выиграл в лотерею «Русское лото» 1 млрд рублей, об этом 1 января сообщили в пресс-службе «Столото».

Столь высокая сумма впервые была разыграна в России. В праздничном розыгрыше приняли участие около 53 млн билетов. Победитель огромной суммы потратил на билет 100 рублей.

Имя счастливчика не разглашается, он уже получил приглашение в московский лотерейный центр для получения выигрыша.

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