Москва, , 17:52 — REGNUM Алкоголь в организме человека перерабатывается от 3-х дней до 3-х недель и «смертельно опасно» употреблять алкоголь после обильных возлияний накануне. Об этом 1 января сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью RT.

Специалист отметил, что является заблуждением мнение о том, что «опохмел» оказывает благотворное влияние на самочувствие и организм.

«Что большинство называют похмельем, — это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя», — подчеркнул Брюн.

Нарколог посоветовал, пить крепкие бульоны и капустный рассол от остаточной интоксикации. Он подчеркнул, что похмелье бывает лишь у людей, которым поставлен диагноз алкоголизм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал категории людей, для которых употребление алкоголя смертельно опасно, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями печени, например, гепатитом. Одна рюмка спиртного может действительно убить такого больного. Также трудно предсказать реакцию на алкоголь поджелудочной железы, поэтому больным панкреатитом алкоголем лучше не злоупотреблять.

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