Москва, , 16:46 — REGNUM В России в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь приняли участие порядка 6,5 млн граждан. Об этом 1 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Около 6,5 миллиона человек по всей России приняли участие в 10,5 тысячи праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года», — цитирует телеканал RenTV слова Волк.

Представитель МВД также отметила, что правопорядок на улицах российских населенных пунктах в ночь на 1 января обеспечивали почти 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве в новогоднюю ночь приняли участие в праздничных мероприятиях 2,7 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин: 2,7 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве