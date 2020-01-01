Рига, , 16:36 — REGNUM Министерство юстиции Латвии с 1 января начнёт оплачивать процесс медиации для урегулирования семейных споров, пишет портал mixnews.lv.

Партнёром Минюста в проекте «Бесплатная медиация в семейных конфликтах» выступит Совет сертифицированных медиаторов. Главная цель разрешить конфликты между родителями, затрагивающие интересы детей. Государство оплатит 5 сессий длиною 60 минут каждая. Семьи смогут выбрать конкретного медиатора на сайте проекта, или напрямую обратиться в Совет медиаторов.

Помощь медиаторов можно получить и уже в ходе судебного разбирательства.