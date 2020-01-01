Рига, , 16:34 — REGNUM В новогоднюю ночь в Латвии было задержано 14 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал diena.lv.

7 из 14 было зафиксировано в Риге. Ещё четырёх пьяных за рулём задержали в Земгалии, двух в Латгалии и одного в Видземе. За истекшие сутки Дорожная полиция зарегистрировала 42 дорожных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Трое из них велосипедисты. Составлено 148 протоколов о превышение скорости и 335 протоколов о нарушении правил дорожного движения вообще.