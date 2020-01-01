Рига, , 16:32 — REGNUM Вступили в силу поправки к закону согласно которым, с 1 го января пожарной сигнализацией должны быть снабжены все квартиру и дома Латвии, пишет портал diena.lv.

Квартиры должны быть оснащены детекторами дыма, а частные дома дополнительно должны быть укомплектованы огнетушителями. Государственная пожарный и спасательная служба (VUGD) готовит проведение специальных рейдов, чтобы установить выполнение жителями этих требований.

Кодекс административных правонарушений предусматривает штрафы от 30 до 280 евро для физических лиц и от 280 до 1400 для юридических. По предварительным данным VUGD детекторы дыма установлены лишь в 9% жилищ Латвии. Детектор должен соответствовать европейскому стандарту EN 14 604.