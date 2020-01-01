Даугавпилс, Латвия, , 16:27 — REGNUM Даугавпилсская средняя школа Русский лицей в год своего столетнего юбилея убирает из названия слово «русский», пишет портал LSM.

Руководитель управления образования города Марина Исупова уверяет, что смена названия никак не отразится на ежедневной деятельности школы, являющейся одной из лучших не только в Даугавпилсе, но и Латвии. Специализацией Русского лицея было углублённое изучение математики и естественных наук. Ученики из Даугавпилса регулярно занимают призовые места на республиканских и международных олимпиадах.

По мнению, Марины Исуповой, название полученное школой 25 лет назад не отражает сути её сегодняшней деятельности. Часть учителей школы и жителей Латвии считает это проявлением ассимиляционного давления на русскую общину страны.

ИА REGNUM писало, что с 1 сентября 2021 года образование на русском языке в средних школах Латвии будет ликвидировано.