Москва, , 16:17 — REGNUM Больше 75,5 тысяч человек отпраздновали встречу Нового года в поездах дальнего следования. Об этом 1 января сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД).

Всего в преддверие Нового года в путь на поездах отправилось более 207 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем в канун Нового года в 2018 году. Из них 75,5 тысяч человек встретили Новый год в пути.

Начальники поездов поздравили своих пассажиров по громкой связи, а всем маленьким пассажирам до 10 лет были вручены сладкие подарки.

В период новогодних праздников ФПК назначила около 1500 дополнительных поездов, чтобы обеспечить повышенный спрос на поездки. Это на 9% больше, чем в этот же период в прошлом году.

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