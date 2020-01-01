Оренбург, , 14:08 — REGNUM В Оренбургской области 2020 год начался со снегопада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга, в новогоднюю ночь в муниципалитете в работах по ликвидации последствий снегопада задействовали более 50 единиц спецтехники.

Днем 1 января 16 спецмашин работает в частном секторе, 40 — на дорогах общегородского значения. 16 тракторов расчищают Парки и корты Оренбурга расчищают 16 тракторов, восемь машин посыпают дороги песко-соляной смесью.

Снегопад прибавил работы дворникам. Они работают в усиленном режиме в подземных пешеходных переходах, парках, а также во дворах домов.

Добавим, что в Оренбуржье, согласно метеопрогнозу, сохранятся неблагоприятные погодные условия. 2 января в регионе продолжится метель. Гражданам рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобилях.

Напомним, вечером 31 декабря на территории области из-за сильной метели и снегопада закрывали ряд трасс, участки открыли только утром 1 января.