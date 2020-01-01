Курган, , 13:52 — REGNUM Глава Кургана Андрей Потапов вышел на работу утром 1 января 2020 года и провёл рабочее совещание. Руководителям ведомств были даны поручения на ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Утро 1 января 2020 года в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Встреча Нового года прошла в Кургане без чрезвычайных происшествий. В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года дорожники провели уборку снега. Остановки общественного транспорта были убраны вручную. Механизированная очистка тротуаров от снега производилась специалистами ООО «Астра» на городской периферии.

В праздничные дни будет задействовано 9 комбинированных дорожных машин, 19 подметальных щёток. Вслед за механизированными колоннами будет производиться сплошная посыпка противогололедными материалами.