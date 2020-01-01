Краснодар, , 13:22 — REGNUM 129 детей появились на свет в роддомах Краснодарского края в новогоднюю ночь 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, среди новорождённых 69 мальчиков и 60 девочек. В двух семьях двойное счастье — родились двойни.

В региональном минздраве напомнили, что ежегодно благодаря качественной медпомощи врачи в учреждениях здравоохранения края успешно выхаживают ежегодно более 400 детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.