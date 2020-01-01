Пермь, , 13:11 — REGNUM В Перми в ночь на 1 января 2020 года ледовый городок на эспланаде посетили более 39 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Для пермяков и гостей города подготовили праздничную программу. Шоу в ледовом городке «Легенды древней Пармы» началось в 23:30 местного времени (21:00 мск) 31 декабря и продлилось до 04:00 1 января. Городок в новогоднюю ночь посетили 39 200 человек.

Кроме того, встретить Новый год на льду решили 3 тыс. человек. Они пришли на каток, который работал всю ночь. Еще 1 тысяча человек посетила площадь перед Театром-Театром.

Добавим, главный ледовый городок Пермского края, который находится в центре Перми, открылся вечером 30 декабря и работает ежедневно.