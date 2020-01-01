Чита, , 12:17 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 1 января побывал в перинатальном центре краевой клинической больницы № 1. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, там он поздравил жительницу Читы Ольгу Тонееву с рождением девочки и вручил подарок.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в перинатальном центре краевой клинической больницы №1 Правительство Забайкальского края

Новорождённая родилась 1 января в 0:40 местного времени при росте 49 сантиметров, весе 3,3 килограмма и стала первенцем 2020 года.

«Для нас крепкие семьи и рождение детей — это ключевой приоритет. На эту задачу нацелено несколько национальных проектов. Для этих целей только по национальному проекту «Здравоохранение» выделено больше 700 миллионов рублей», — подчеркнул губернатор.

Всего в первые 8 часов 2020 года В Забайкальском крае родились 11 детей (шесть мальчиков и пять девочек).