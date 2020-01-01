Магнитогорск, Челябинская область, , 11:22 — REGNUM В Магнитогорске спасённый год назад из=по завалов жилого дома Ваня Фокин поздравил своих спасителей с Новым годом. Встреча прошла по видеосвязи, передаёт телеграм-канал Mash.

Родители ребёнка и спасатели обменялись новогодними поздравлениями. А собаке Грейс, которая нашла мальчика, передали три килограмма корма.

Как сообщало ИА REGNUM, седьмой подъезд дома на Карла Маркса, 164 рухнул после взрыва рано утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек, в том числе шесть детей.

Ваня Фокин был найден под завалами 1 января. К тому времени он провёл там 30 часов. Спасение ребёнка окрестили новогодним чудом.