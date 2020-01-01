Тюмень, , 09:26 — REGNUM В Тюмени есть традиция: в первый день нового года нужно проехать в автобусе, номер маршрута которого совпадает с цифрами наступившего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Тюменцы с утра стараются попасть на маршрут № 20. Кто 1 января 2020 года станет пассажиром этого автобуса, тот весь год будет удачлив.

К этой традиции персонал автобусов маршрута №20, который пролегает через центр Тюмени, подготовились заранее: кондукторы запаслись новогодними сувенирами.

Тюменцам напомнили, что 20-й автобус ходит на протяжении 23 км по маршруту «Ж/д вокзал — Автобаза № 100».