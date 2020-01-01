Лас-Вегас, США, , 08:42 — REGNUM Список основных технологических продуктов, которым будет уделено главное внимание на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 года, составило издание Business Insider.

Выставка потребительской электроники CES проводится ежегодно с 1967 года. На этом мероприятии технологические компании представляют готовые продукты, а также концепты разрабатываемых устройств. В 2020 году выставка CES будет проходить в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.

Ведущий аналитик исследовательской компании Techsponential Ави Грингарт, старший аналитик исследовательской фирмы Gartner Туонг Нгуен и главный аналитик исследовательской компании Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед назвали главные темы предстоящей выставки.

Эксперты ожидают, что на выставке будет представлено большое количество современных телевизоров с разрешением 8K и дисплеями, изготовленными по технологии Micro LED (микро-светодиодные дисплеи). Подобные устройства представят Samsung, Sony, LG и другие компании.

Автопроизводители, такие как Hyundai и Toyota, представят на выставке новые технологии поддержки вождения, а также полностью автономные автомобили. Также на CES 2020 ожидается большое количество малого технологического транспорта, включая электрические скутеры и скейтборды.

Ещё одной из главных тем выставки станут устройства «умного дома», а также носимые устройства, включая фитнес-браслеты и беспроводные наушники.

При этом Туонг Нгуен отметил, что в настоящее время отрасль находится в ожидании следующего крупного прорыва, подобного переходу от первых простых мобильных телефонов к современным смартфонам. Однако подобное прорывное устройство вряд ли появится в 2020 году.

«Я думаю, что пройдёт некоторое время, по крайней мере, ещё пара лет, прежде чем мы увидим следующую важную вещь, которую потребители примут в массовом порядке», — подытожил аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в пресс-службе Hyundai рассказали, что на выставке CES 2020 компания представит концепт полностью автономного электрического автомобиля.

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