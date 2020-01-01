Москва, , 07:45 — REGNUM Постановление об увеличении некоторых тарифов на проезд в московском городском транспорте подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По новым ценам москвичу начнут ездить с 1 февраля 2020 года, сообщается в опубликованном на сайте мэра документе.

Как следует из постановления, «Единый» билет на поездку в метро и наземным транспортом обойдется в 57 рублей, двойная поездка — 114 рублей. Желающим приобрести карту «Тройка» с 60-ю поездками придется выложить 1 тысячу 970 рублей, а за месячный проездной — 2 тысячи 900 рублей.

Стоимость безлимитных проездных останется прежней!