Тюмень, , 05:45 — REGNUM В Тюмени с 1 по 8 января 2020 года автовладельцы смогут припарковаться бесплатно на пяти парковках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-справочной службе МКУ «Тюменьгортранс».

А именно на парковках на на Первомайской, 20; на ул. Герцена (по нечетной стороне, от Первомайской до Дзержинского); на Герцена, 55; на набережной Туры и на ул. Республики, 1.

С 9 января 2020 года парковки на набережной, по ул. Герцена и ул. Первомайской будут работать в обычном платном режиме.