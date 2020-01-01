Москва, , 04:05 — REGNUM В Москве в новогоднюю ночь приняли участие в праздничных мероприятиях 2,7 млн человек, сообщил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

"В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек», — написал мэр.

По его словам, на Тверской улице и в центральной части Москвы было 1,1 млн участников праздничных мероприятий, 370 тысяч человек вышли на улицы в округах, 1,2 млн человек встретили Новый год в парках.

Собянин также привёл и другие показатели — 11 тыс. съеденных сосисок и 8 тыс. выпитых литров напитков.