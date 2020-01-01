Грозный, , 02:13 — REGNUM Обращаясь к соотечественникам, глава Чечни Рамзан Кадыров перечислил достижения республики за прошедший год и выразил надежду новые свершения в году наступающем.

«Мы с вами отлично завершили уходящий год, — заявил Кадыров. — Выполнили социальные обязательства, успешно реализовали планы экономического развития».

Кроме того, чеченский лидер отметил успех в проведении на территории республики международных политических, культурных, спортивных и социально значимых мероприятий, а также создание привлекательного инвестиционного климата."Это даст хорошие результаты в наступающем году», — заверил сограждан Кадыров, поблагодарив их за доверие и поддержку.

«Во имя Всевышнего Аллаха, ради народа и Отечества мы будем трудиться, чтобы в Чеченской Республике царили мир, стабильность и процветание!», — завершил свое обращение глава Чечни и поздравил жителей республики с Новым годом.