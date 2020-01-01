Грозный, 1 января 2020, 02:13 — REGNUM Обращаясь к соотечественникам, глава Чечни Рамзан Кадыров перечислил достижения республики за прошедший год и выразил надежду новые свершения в году наступающем.
Кроме того, чеченский лидер отметил успех в проведении на территории республики международных политических, культурных, спортивных и социально значимых мероприятий, а также создание привлекательного инвестиционного климата."Это даст хорошие результаты в наступающем году», — заверил сограждан Кадыров, поблагодарив их за доверие и поддержку.