Москва, , 01:05 — REGNUM Новогоднее обращение президента России Владимира Путина и бой кремлевских курантов смогли наконец услышать и жители самого западного часового пояса страны.

Российский лидер, обращаясь к нации отметил, что Россия живет в бурное и противоречивое время.

Президент призвал к совместному решению стоящих перед обществом и страной задач. От усилий каждого жители России зависит настоящее и будущее нашей общей страны, напомнил Путин.

Российский лидер отметил также важнейшую дату уходящего десятилетия, которую страна будет отмечать в мая будущего года: 75-летие Победы над фашизмом. Президент поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, прошедших через тяжелейшие испытания, и также поздравил их с наступающим праздником.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — пожелал соотечественникам глава государства.