Салехард, , 19:28 — REGNUM Власти столицы Ямала предупредили земляков о неблагоприятных погодных условиях. В новогоднюю ночь 31 декабря ожидается небольшой снег и метель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Порывы ветра достигают до 20 м/с. Температура воздуха — 14 градусов по Цельсию.

В связи с сильным ветром салехардцам напоминают о соблюдении мер пожарной безопасности при запуске праздничных фейерверков. Обращаются с просьбой не запускать петарды вблизи жилых домов и построек.

Утром 1 января ожидается небольшой снег, ветер стихнет до 13 м/с, температура воздуха днём до — 17, а ночью до — 19 градусов по Цельсию.