Москва, , 19:48 — REGNUM Постановление, регламентирующее требования к содержанию и использованию животных в различных культурно-зрелищных мероприятиях подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Указ 31 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, чтобы содержать животных, у их владельца должно быть в собственности здание либо помещение с необходимым оборудованием. Уход за животными должен осуществлять сотрудник, имеющий высшее образование в области биологии либо ветеринарии.

Кроме того, постановление запрещает давать животным без специального предписания врача-ветеринара лекарственные средства, повышающие эффективность использования зверей в культурно-зрелищных мероприятиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете на использование животных в цирковых представлениях, который вступит в силу в 2020 году на Украине.

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