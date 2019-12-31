Тюмень, , 19:00 — REGNUM В Тюмени закрыли частный детский сад «Ягодки», в котором выявлены нарушения санитарного законодательства и пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что в детском саду рацион детей не соответствовал утверждённому меню. Не было необходимого запаса постельного белья на каждого ребенка, поэтому оно менялось редко. Выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Детское учреждение будет закрыто до фактического устранения всех недочётов.

В отношении владелицы детского сада возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») и по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).