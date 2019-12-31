Москва, , 18:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал освободить ученого Хэ Цзянькуя и снять ограничения на исследование клонирования, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

«Мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов — за этим будущее», — считает Жириновский.

Также он призывает выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка.

«Это не преступление, а огромный прорыв в медицине, это великое достижение», — полагает парламентарий.