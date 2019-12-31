Москва, , 18:06 — REGNUM Ежегодная акция по утилизации новогодних елей «Ёлочный круговорот» стартует в Москве 5 января. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

В наступающем году в Москве откроется 379 точек приёма новогодних елей на утилизацию. Акция продлится до конца февраля 2020 года. Все адреса пунктов приёма деревьев указаны на сайте департамента природопользования.

Гражданам напомнили, что все, кто приобрёл на Новый год ель, либо пихту или сосну, могут после праздника не выбрасывать деревья на свалку, а принести их в пункт приёма для последующей переработки.

Деревья будут переработаны в щепу, которая будет использоваться в дальнейшем при благоустройстве улиц, в качестве подстилки для животных в зоопарке и для облагораживания экологических троп. При этом при сдаче деревьев на утилизацию с них обязательно нужно убрать мишуру и другие украшения.

Акция «Ёлочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2019 года всего за неделю со дня начала акции «Ёлочный круговорот» жители Москвы сдали на утилизацию около 2,6 тыс. новогодних елей.

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