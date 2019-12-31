Москва, , 17:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Новым годом. Текст опубликован на официальном сайте правительства России.

Медведев отметил красоту цифр наступающего года, пожелал здоровья и благополучия.

«Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо», — говорится в поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ поздравил с Новым годом жителей Киргизии. Он отметил значение перекрёстного года для двух стран и заявил, что долгосрочное сотрудничество отвечает интересам двух стран.