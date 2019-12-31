Псков, , 17:30 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим 2020 годом и подвёл итоги уходящего 2019 года.

«Заканчивается 2019 год — яркий, запоминающийся, сложный и богатый на события», — отметил глава региона.

Среди главных событий года он назвал развитие железнодорожного и авиасообщения: «Ласточки» соединили Псков с Петрозаводском и Печорами, и уже четыре пары поездов ежедневно ходят в Санкт-Петербург, а весной 2019 года из Пскова запустили авиасообщение в Сочи.

Михаил Ведерников также отметил проведение в Пскове Международных Ганзейских дней Нового времени, строительство новой школы в Дно, а также утверждение официальных символов Псковской области: у региона появились флаг, герб и гимн.

«В этом году каждый житель Псковской области доказал своё неравнодушие, готовность принимать на себя ответственность, и — вне зависимости от возраста, убеждений, профессии — стремлением сделать родной регион лучше. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наше будущее зависит только от нас самих, и каждый может и должен внести свой вклад в общую работу», — отметил Михаил Ведерников.

Он пожелал встретить 2020 год в кругу самых близких людей, добиться реализации намеченных планов и осуществления желаний.