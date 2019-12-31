Токио, , 16:42 — REGNUM Руководство аэропорта «Кансай» у города Осака (Хонсю, Япония) сообщило, что экс-главу автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона могли вывезти из страны на частном бизнес-джете, сообщает 31 декабря Kyodo.

В воздушной гавани уточнили, что Гона могли вывезти из Страны восходящего солнца 29 декабря.

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Напомним, Гон находился в Японии под домашним арестом, а 31 декабря стало известно, что он — в Ливане. Экс-глава автоальянса сообщил об этом лично.

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