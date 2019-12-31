Гуйян, Китай, , 16:14 — REGNUM Шесть человек были задержаны в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая за производство и продажу контрафактного алкоголя под маркой Kweichow Moutai, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

С марта по апрель 2019 года полиция Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу получила несколько наводок о продаже поддельной водки Moutai и прочих популярных брендов алкоголя в уезде.

После проведения расследования полиция установила подозреваемых, которые наполняли использованные бутылки из-под популярного в Китае алкоголя поддельным алкоголем, а затем продавали его посредством службы экспресс-доставки.

В ноябре полиция провела аресты в нескольких городах Гуйчжоу, конфисковав поддельный алкоголь и оборудование для его производства на общую сумму более 4 млн юаней (около $573 тыс.).