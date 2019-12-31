Лхаса, Китай, , 15:50 — REGNUM Годовой гражданский пассажирооборот в китайском Тибете превысил 5,72 млн пассажиров в 2019 году, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

Данный показатель на 7,57% выше, чем годом ранее, сообщили в Китайской администрации гражданской авиации (CAAC). По данным на 30 декабря, тибетская гражданская авиация осуществила 52 631 рейс, а также перевезла 43 383 тонны грузов.

В 2019 году гражданская авиация Тибета открыла целый ряд новых авиамаршрутов. В настоящее время в регионе действует пять аэропортов и 11 авиалиний по 101 маршруту.