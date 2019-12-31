Брянск, , 15:32 — REGNUM Ключи от школьных автобусов, муниципального общественного транспорта, коммунальной техники вручали в 2019 году в Брянской области, сообщает корреспондент. Более 200 единиц новых транспортных средств распределили по всем районам. Причём средства на закупку выделялись не только из федерального, но и из регионального бюджетов.

В феврале 2019 года брянские учреждения образования получили 15 современных школьных автобусов. В августе в рамках реализации национального проекта «Образование» были вручены ключи ещё от 24 автобусов, на которые областной бюджет выделил более 48 миллионов рублей.

Брянская область стала первым регионом, который за счёт собственных средств полностью обеспечил обновление всей лесопатрульной техники во всех лесничествах. В марте их автопарк пополнили 96 лесопатрульных автомобилей. В сентябре лесничества получили ещё порядка 30 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также различное навесное оборудование. Из бюджета области выделили свыше восьми миллионов рублей на закупку 33 камер видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с возможностью удалённого доступа через интернет и объединения их в единую информационную сеть мониторинга «Лесоохранитель». Ещё три миллиона рублей потратили на покупку 375 комплектов форменного обмундирования работникам лесного хозяйства.

В декабре глава региона вручил ключи от 102 новых автобусов муниципальным образованиям и автотранспортным предприятиям Брянской области, которые выйдут на маршруты общественного транспорта. Предприятия ЖКХ получили 49 единиц техники: экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины, мусоровозы.

Автопарк медицинских организаций области за последние годы пополнился на 239 автомобилей, из них — 177 автомобили скорой медицинской помощи. Федеральный бюджет выделил 325,5 млн рублей на покупку 120 скорых, областная казна потратила 194,7 млн рублей на 119 автомобилей.